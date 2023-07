Estado terá cursinho preparatório para Enem online e gratuito

Estudantes matriculados no 3° ano do Ensino Médio e séries finais da EJA e AJA – MS (Avanço do Jovem na Aprendizagem), poderão acessar o cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares da Secretaria de Estado de Educação (SED) a partir do segundo semestre letivo de 2023.

O cursinho será realizado na modalidade a distância e, conectado à internet, a plataforma online poderá ser acessada em qualquer smartphone, tablet, notebook ou computador.

Os alunos que não possuem conexão de internet em casa receberão o material didático impresso, para que todos os estudantes que estão na fase final da Educação Básica possam usar o material complementar.

"Na plataforma online, além do acesso aos conteúdos de todos os componentes curriculares, os estudantes terão a possibilidade de resolver exercícios e simulados, fazer avaliações, assistir a videoaulas, enviar redações e receber as suas correções, criar cronogramas de estudos de acordo com a sua rotina e tempo de estudo e sanar suas dúvidas com os professores de distintas áreas do conhecimento”, disse a técnica da Coemep (Coordenadoria de Ensino Médio e Educação Profissional) Elaine Carvalho Bicca.

Serão disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação, 25 mil acessos à plataforma digital e 4 mil materiais didáticos impressos, totalizando investimento de R$ 10,520 milhões.

