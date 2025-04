Estão abertas as inscrições para assistente educacional inclusivo na Capital

As inscrições para o processo seletivo simplificado para o Cadastro Reserva na função de assistente educacional inclusivo começaram nesta quarta-feira (30) e vão até às 17h do dia 5 de maio para profissionais com formação específica no curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante).

O assistente educacional inclusivo atua na sala de aula do ensino comum e apoia o professor regente quando há aluno público-alvo da educação especial incluso nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação (Reme).

A carga horária é 40h/s com remuneração bruta de R$ 2.500,00. O candidato pode se inscrever de forma gratuita através do site https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/

Para maiores informações de como se inscrever, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.



O edital foi publicado na edição Extra do Diário Oficial do Município de terça-feira (29), a partir da página 2.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também