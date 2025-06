Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do Prouni

Está aberto o período para estudantes se inscreverem no Prouni e concorrerem a bolsas de estudos em universidades particulares. O prazo de inscrições vai até 4 de julho. Serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo.

Em Mato Grosso do Sul elas estão divididas em 1.014 bolsas integrais e 1.437 parciais, somando 2.451 de estudos universitárias. Tanto a consulta às bolsas, quanto as regras para se candidatar e o campo de inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de julho.O edital do Prouni para o segundo semestre de 2025 foi divulgado na última terça-feira, 24 de junho.

Para se inscrever é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação. O participante também deve ter renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo e para a bolsa parcial, de até três salários mínimos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também