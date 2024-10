Estão abertas as inscrições para professor formador e tutor a distância do IFMS

O processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul que formará cadastro de reserva para os cargos de professor formador e tutor a distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), está com inscrições abertas até o dia 19 de novembro através da Página do Candidato .

Serão concedidas bolsas mensais nos valores de R$ 1.850 (professor formado I), R$ 1.550 (professor formador II) e R$ 1.100 (tutor). As atividades desenvolvidas não irão gerar, em qualquer hipótese, vínculo empregatício e o bolsista poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da instituição.

Os cargos de professor formador (I e II) e tutor a distância possuem carga horária de 20 horas semanais.

Os selecionados e convocados, de acordo com o interesse do IFMS, atuarão nos seguintes cursos:

pós-graduação lato sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica;

pós-graduação lato sensu em educação a distância na Educação Profissional e Tecnológica;

pós-graduação lato sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica;

pós-graduação lato sensu em Educação, Diversidade e Inclusão Social

pós-graduação lato sensu em Estratégias para Conservação da Natureza;

graduação em tecnologia em Gestão Pública.

Os interessados em participar do processo seletivo devem observar as exigências de experiência profissional e titulação, conforme o edital de abertura publicado na Central de Seleção, bem como as atribuições para cada cargo.

Inscrições

Em um arquivo, nos formatos PDF, Word ou Zip, devem constar os seguintes documentos (frente e verso): RG, CPF, diploma de graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado, além dos comprovantes de experiência e titulação mínima e quadro de pontuação (Anexo II).

Para docentes do IFMS é necessário ainda o comprovante atualizado de vínculo no quadro efetivo. Para servidores da instituição, outra exigência é a declaração de disponibilidade (Anexo III) preenchida e assinada.

A previsão é que os resultados preliminar e final sejam divulgados nos dias 25 e 29 de novembro, respectivamente.

Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

