Estudantes de baixa renda receberão auxílio financeiro por meio do 'MS Supera'

O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel sancionou o Programa MS Supera, que pagará auxílio para estudantes de baixa renda que estejam cursando educação profissional técnica de nível médio ou cursos superiores. Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (10)

O programa, que pagará um salário mínimo para estudantes de instituições públicas ou particulares, tem como objetivo garantir que alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica permaneçam em cursos superiores, além de reduzir a evasão escolar.

Para receber o benefício, será necessário que o estudante tenha sido escolhido em processo seletivo prévio, esteja habilitado na instituição de ensino e com frequência regular nas aulas.

Será necessário que o estudante comprove a baixa renda, além de estar devidamente matriculado, ser residente de Mato Grosso do Sul há mais de dois anos e não estar inscrito em nenhum benefício remunerado ou de auxílio financeiro com a mesma finalidade do MS Supera.

O pagamento do benefício será realizado diretamente ao estudante, por meio de transferência bancária.

