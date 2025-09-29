Menu
Educação

Estudantes do Ensino Médio têm aulas de Gastronomia na Capital

Escola Padre Mário Blandino, em Campo Grande, oferece curso técnico em "Cozinha Escola"

29 setembro 2025 - 16h08Carla Andréa

O sonho profissional de muitos jovens sul-mato-grossenses começa dentro da sala de aula. E, em alguns casos, dentro da própria cozinha.

Desde abril, a Escola Estadual Padre Mário Blandino, localizada no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, oferece aulas de Gastronomia como parte da educação profissional da Rede Estadual de Ensino.

Ao todo, 58 estudantes do Ensino Médio participam do curso, com 12 aulas semanais em uma estrutura moderna conhecida como “Cozinha Escola”, a primeira implantada na rede.

O espaço foi adaptado em apenas três meses no local de um antigo laboratório, oferecendo ambiente adequado para aulas teóricas e práticas.

Os estudantes aprendem desde pratos regionais até receitas internacionais, passando por técnicas de organização e higiene.

As avaliações simulam o formato de programas de TV, como o MasterChef, com entrega e degustação dos pratos preparados.

A Gastronomia já está presente em oito escolas estaduais de Campo Grande, atendendo mais de 600 alunos, e deve ser ampliada para outras unidades.

Atualmente, a Educação Profissional da Rede Estadual alcança 43 mil estudantes, em 256 escolas distribuídas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O número vem crescendo ano a ano: em 2023 eram 179 unidades com cursos, em 2024 foram 189, e neste ano (2025) a modalidade já está consolidada em quase metade da rede.

