Férias das escolas estaduais serão adiantadas para maio

As férias escolares das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, que normalmente acontecem no mês de julho, serão adiantadas para o mês de maio, por conta do coronavírus.

A informação foi passada pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, durante uma live no Facebook, dentro do perfil oficial do Governo de MS.

Segundo Riedel, na próxima terça-feira (28), será lançado um decreto estadual com a antecipação das férias, que começará no dia 04 de maio até o dia 18. A medida vale para toda a rede de ensino do estado.

“O objetivo principal (do adiantamento), ouvindo as nossas autoridades de saúde, a secretaria e o COI, para que a gente não tenha essa aglomeração (nas aulas) e essas crianças como vetores do Covid-19”, explica Riedel, a falar o porquê da decisão.

Em tempos normais, as férias estaduais aconteceriam entre os dias 17 a 31 de julho. Riedel também revelou que o período das férias antecipadas será usado para que o estado possa aprimorar seu modelo de ensino a distância.

