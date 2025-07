Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS tem inscrições prorrogadas até 11 de julho

Com apresentações musicais ao vivo durante os recreios escolares, o projeto Intervalo Musical tem levado arte e inspiração a estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa integra a divulgação do IV Festival da Canção das Escolas Estaduais – Prêmio Helena Meirelles, cujas inscrições foram prorrogadas até o dia 11 de julho, pela Secretaria de Estado de Educação (SED).

O festival, que valoriza a expressão artística e a produção musical autoral dos alunos, busca revelar talentos e transformar o ambiente escolar em um espaço de protagonismo, escuta e inclusão.

O tema da edição de 2025 é “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos para uma Convivência Harmônica”, incentivando reflexões sobre empatia, respeito e resolução pacífica de conflitos.

A prorrogação do prazo de inscrição veio acompanhada de ações presenciais nas escolas por meio do Intervalo Musical.

O projeto, coordenado pelo Núcleo de Arte e Cultura (NUAC), tem promovido apresentações em diferentes unidades da Capital, como ocorreu na EE Profª Joelina de Almeida Xavier, onde o professor Edclei Calado e a cantora Izabele Acunha animaram os estudantes com música ao vivo.

Próximas apresentações do Intervalo Musical:

07/07, às 9h30 – EE Profª Maria de Lourdes Toledo Areias

09/07, às 9h30 – Ceep Hércules Maymone

Como se inscrever no Festival da Canção

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por aqui.

No site oficial, os participantes encontram o regulamento completo, formulários de inscrição e critérios de avaliação. Dúvidas podem ser esclarecidas com a equipe do NUAC pelo telefone ou WhatsApp: (67) 99824-8534.

Homenagem a Helena Meirelles

O festival presta homenagem à violeira sul-mato-grossense Helena Meirelles, referência nacional da música regional.

Helena rompeu barreiras de gênero, venceu o preconceito e se tornou uma das maiores instrumentistas do país, inspirando gerações com sua trajetória de superação e autenticidade.

