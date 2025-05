Festival de Cinema proporciona oficina de stop motion para estudantes

O Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, que chega em sua 3ª edição em 2025, será lançado no dia 06 de junho e mesmo antes do início oferta oficina de Animação Stop Motion ministrada até sexta-feira (30), em duas escolas públicas de Bonito pela cineasta Ara Martins.

O público-alvo 50 alunos, com idades entre 8 e 12 anos, fazem uma imersão no universo da animação, da narrativa visual e do trabalho em equipe.

Com mais de 20 anos de atuação no audiovisual, Ara se destaca pela criação, direção e roteirização de curtas voltados ao público infantil. Segundo ela, a oficina é uma oportunidade de aproximar as crianças do universo do cinema de forma prática e divertida. “É justamente uma tentativa de despertar nas crianças a curiosidade criativa, mostrar pra elas que dá pra contar histórias com as próprias mãos, literalmente. A gente quer que elas percebam que o cinema não é algo distante, que elas podem criar, imaginar, experimentar e se ver ali na tela, ver a história delas na tela do cinema”.

Para ela, trazer essa curiosidade para dentro da escola é uma forma de valorizar a cultura local e também mostrar que a arte é para todo mundo. “É uma chance de incluir essas crianças na programação do festival, não só como público, mas como protagonistas mesmo. A nossa expectativa é de que daqui pra frente essas crianças participem cada vez mais, né, do Bonito CineSur e se apaixonem por essa técnica e, de repente, por que não, né, virem cineastas também no futuro. Então, hoje a gente está plantando sementes que vão dar belíssimos frutos no futuro.”

Para a secretária de Educação e Cultura de Bonito, Eliana Maria Rafael Fregatto, a realização do CineSur no município é uma oportunidade valiosa de formação e acesso à cultura. “No primeiro dia de oficina, já pudemos perceber a alegria, o interesse dos alunos. Isso é muito gratificante, ter a oportunidade, o cinema fornecer essa oportunidade aos estudantes de terem acesso a um conhecimento de uma linguagem audiovisual. Estamos ansiosos pela terceira edição do CineSur.”

O Bonito CineSur é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura - Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Conta com recursos da Lei Rouanet; apoio cultural do Grupo Energisa; apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito e a Prefeitura Municipal de Bonito; da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul); da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e com patrocínio da Fecomércio MS, Sesc MS, Emgea (Empresa Gestora de Ativos), Ancine (Agência Nacional do Cinema) – Governo Federal.

Serviço – O 3º Bonito CineSur

O Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito será de 25 de julho a 02 de agosto. O lançamento oficial será no dia 6 de junho, às 14 horas, no Bioparque Pantanal.

