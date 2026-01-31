Fies 2026: inscrições começam na terça-feira e vagas já podem ser consultadas

As inscrições para o Fies 2026 – 1º semestre começam na próxima terça-feira (3) e seguem até o dia 6 de fevereiro, mas os candidatos já podem consultar as vagas no Fies Seleção. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Serão ofertadas 67.301 vagas em 1.421 instituições privadas, abrangendo 19.834 cursos/turnos. O total de vagas do Fies em 2026 é 112.168, sendo que as remanescentes serão disponibilizadas no segundo semestre. Cada candidato pode escolher até três opções de curso, com possibilidade de alteração até o fim do prazo de inscrição.

Podem participar estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota diferente de zero na redação, e renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. A classificação respeitará prioridade para quem nunca cursou o ensino superior e não foi beneficiado pelo Fies, seguida por outras categorias de concorrentes conforme edital.

O resultado da chamada única sai em 19 de fevereiro, com complementação de inscrição de 20 a 24 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado entra na lista de espera, com pré-seleção de 26 de fevereiro a 10 de abril.

