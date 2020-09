Fies: Confira as regras para vagas remanescentes no 2º semestre

Sarah Chaves, com informações do G1

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial da União, as regras para a ocupação de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2020

As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento.

No mês passado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, adiantou que serão 50 mil vagas remanescentes para o Fies.

Quando estiverem abertas, as inscrições serão realizadas por meio da página do Fies , onde os estudantes também poderão conferir o cronograma do processo seletivo.

O número de financiamentos oferecidos, prazos e procedimentos para inscrição dos candidatos ainda serão anunciados pelo MEC. Clique aqui e confira as regras para ocupar as vagas de acordo com a publicação do Diário Oficial da União.

