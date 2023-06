Fique atento: Taxa de inscrição do Enem pode ser paga até hoje

Os estudantes que se inscreveram para participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, tem até hoje (21) para pagar a taxa de inscrição. Quem ainda não imprimiu seus boletos pode baixar o documento na página do participante.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. As notas do exame permitem aos inscritos pleitear vagas nas universidades públicas e privadas por meio de programas do governo, como:

Sisu: Sistema de Seleção Unificada que seleciona estudantes para universidades públicas.

Prouni: Iniciativa que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares.

Fies: programa que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deverá ser quitada até 21 de junho. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada.

O pagamento pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito.

