Formação continuada reúne mais de 200 diretores e diretoras-adjuntos da REME

Formação Continuada que teve início na manhã desta quinta-feira (15), pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), reuniu 205 diretores e diretores-adjuntos da REME (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande. A formação ocorre até amanhã (16), para que o gestor escolar exerça da melhor forma suas atribuições, deve refletir sobre sua prática profissional, compreender o trabalho a ser realizado e suas responsabilidades perante a comunidade escolar, e estar constantemente atualizado.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a formação serve para que os diretores avancem na educação e façam as entregas que os alunos precisam. “A voz de vocês precisa ser ouvida e da experiência de cada um nasce um novo projeto. A formação ajuda a fortalecer o trabalho de vocês no dia a dia”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, orientou os diretores sobre como proceder diante dos alunos, pais e responsáveis. “A palavra de ordem é servir com excelência e fazer da REME uma referência nacional da educação”.

Segundo a superintendente de Gestão e Normas, Clarice Cassol, é preciso acolhimento e olhar de empatia para com os alunos. “Para a solução do problema, é preciso resiliência. Precisamos de um olhar diferenciado, saber sobre normas para comandar a escola da melhor forma”.

Durante a Formação Continuada, os diretores e adjuntos tiveram duas palestras, uma sobre Legislação Educacional e outra sobre Gestão Democrática nas unidades escolares.

Na sexta-feira (16), a formação será para diretores da Educação Infantil no período matutino. No período da tarde, a formação será voltada aos profissionais do Ensino Fundamental.

