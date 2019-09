Fundação Escola do MS amplia convênios com maiores descontos

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), teve seus convênios ampliados na última semana com a renovação da parceria com o colégio Cecamp e a integração do Damásio Educacional e o Instituto Ipog ao portifólio de conveniados.

De acordo com a Escolagov, os descontos direcionados aos dependentes de servidores para matrícula no Colégio Cecamp são de 15% para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Já os descontos do Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG), são de 10% de desconto para cursos de curta duração e 20% em cursos de pós-graduação. Por fim, o Damásio Educacional concede 20% nos cursos de MBA, 25% em cursos de pós-graduação e 30% em cursos preparatórios.

“Além de estarmos à frente da Educação Corporativa do Estado, estamos em constante acompanhamento das inovações no setor. Para tanto, buscamos ampliar o número de parceiros em benefício dos nossos servidores e de seus dependentes”, destaca o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior.

Para ter acesso às parcerias, é preciso estar cadastrado no site da Fundação através do link http://www.cursos.escolagov.ms.gov.br e anexar digitalmente os documentos pessoais ou de dependentes. Com o encaminhamento dos dados informados, a validação do desconto é enviada aos servidores via-email para apresentação nas instituições. A lista atualizada dos convênios com as instituições de ensino está disponível no endereço eletrônico da Escolagov ou pelo telefone 3321-6100

