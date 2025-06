Fundação Manoel de Barros lança 9º Concurso de Redação para estudantes da rede pública

Com o objetivo de incentivar a leitura, a escrita e o acesso ao ensino superior, a Fundação Manoel de Barros (FMB) lançou o 9º Concurso de Redação Um Passeio com Manoel, voltado a alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), Grupo Companhia das Letras e Uniderp, e oferecerá bolsas de estudos para os três primeiros colocados.

O concurso será dividido em duas categorias:

Campo Grande e região metropolitana - incluindo alunos de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos;

Dourados e região - com participantes de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Nesta edição, os estudantes deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo em linguagem formal da Língua Portuguesa, com o tema "O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens".

A proposta convidará os alunos a refletirem à luz do poema 'O apanhador de desperdícios', de Manoel de Barros, que integra a coletânea de apoio ao texto.

Cronograma

Redação nas escolas: 1º a 22 de agosto

Primeira correção e seleção: 1º a 14 de setembro

Anúncio dos 125 selecionados: 19 de setembro

Segunda redação na sede da FMB: 22 a 26 de setembro

Correção da segunda redação: 29 de setembro a 10 de outubro

Seleção das 40 semifinalistas (Campo Grande e região): 21 de outubro

Divulgação dos semifinalistas: 13 a 24 de outubro

Premiação (Campo Grande e região): 5 de novembro

Premiação

Os três primeiros colocados da categoria Campo Grande e região metropolitana receberão bolsas de estudos presenciais na Uniderp:

1º lugar: bolsa de 100%

2º lugar: bolsa de 70%

3º lugar: bolsa de 50%

Entre os cursos disponíveis estão Direito, Biomedicina, Administração, Engenharia Civil, Psicologia, Publicidade e Propaganda, entre outros.

O professor orientador do vencedor também será premiado com uma bolsa de 100% em uma pós-graduação EAD Lato Sensu.

