Fundect oferta 1.000 bolsas de Iniciação Científica para estudantes do ensino médio

Para atender mais estudantes com os benefícios da pesquisa científica, a Fundect, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), lançou o edital da 5ª edição do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul (PICTEC).

Com recursos da ordem de R$ 7,2 milhões, o edital vai conceder até 1.000 bolsas de R$ 400 para estudantes e 250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores, pelo período de 12 meses. Podem participar professores vinculados à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que devem submeter suas propostas de projetos até 5 de setembro.

Após a aprovação da proposta, o professor poderá indicar até quatro alunos bolsistas por projeto.



“A quinta edição do PICTEC é um marco histórico da união entre ciência e educação em Mato Grosso do Sul. Nunca um programa voltado à iniciação científica foi tão longevo no nosso estado, atendendo mais de dois mil estudantes e mudando vidas. Este é o compromisso do nosso governo do Estado com a formação de novos talentos e com o fortalecimento da ciência desde a base. Investindo nesses jovens, estamos investindo também no futuro de nossa gente”, afirma Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.



“É muito importante que os professores fiquem atentos ao edital. São eles que fazem a submissão do projeto no sistema da Fundect. Com a proposta aprovada, é o próprio professor quem indica até quatro alunos para receber bolsas em 2026. Além disso, os estudantes que têm interesse em participar do projeto, também devem conversar com os professores para viabilizar a submissão. A participação ativa de todos os envolvidos é decisiva para o sucesso dos projetos”, destaca a gerente de bolsas, Adriana de Oliveira Araújo.



A chamada vai contemplar 175 projetos de escolas públicas estaduais e 75 de instituições federais, nas seguintes áreas de pesquisa: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas.

