Gabarito preliminar do concurso para professores sai nesta segunda

Os candidatos do concurso público para professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), realizado neste domingo (4), em Campo Grande, poderão acessar o gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva nesta segunda-feira (5).

“O gabarito preliminar e o caderno de questões da Prova Objetiva serão divulgados um dia após a aplicação da Prova Objetiva, publicado no DIOGRANDE (Diário Oficial do Município) e disponibilizado nos endereços eletrônicos. E a gente pretende homologar esse concurso até 30 de abril”, destacou Márcia Helena Dourado, presidente da comissão organizadora do concurso.

O concurso para professores da Reme era aguardado há 8 anos por profissionais da educação. O último realizado foi em 2016.

Ao todo, 20.861 pessoas se inscreveram no concurso, que oferta 323 vagas com salário inicial de R$ 3.671,07 para carga horária de 20h semanais.

A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Administração Municipal, dentro do prazo de validade do concurso.

Para conferir os detalhes do edital.

