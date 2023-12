Governador sanciona lei que põe fim ao sino estridente nas escolas estaduais de MS

O Governador Eduardo Correa Riedel sancionou a Lei nº 6.155, que visa encerrar a tradição do sino estridente nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. O ato do executivo já está disponível no Diário Oficial do estado desta terça-feira (12).

A nova legislação estipula um prazo de 180 dias para que as instituições de ensino substituam as antigas sirenes eletrônicas de alta intensidade por "sinais sonoros adequados".

A iniciativa busca assegurar um ambiente mais inclusivo, evitando qualquer incômodo sensorial para estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. O prazo estabelecido para a adequação começa a contar a partir de hoje.

