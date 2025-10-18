Menu
Educação

Governo anuncia novo edital de cursinhos populares com investimento de R$ 108 milhões

Rede CPOP deve contemplar até 500 projetos em 2025

18 outubro 2025 - 17h50
O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP), com a participação do presidente Lula O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP), com a participação do presidente Lula   (Foto: Ricardo Stuckert)

O Governo Federal anunciou neste sábado (18) a publicação de um novo edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), prevista para dezembro. A nova etapa do programa pretende apoiar até 500 projetos em todo o país, com aporte total de R$ 108 milhões. O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP) e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A CPOP foi criada por meio do Decreto 12.410/2025 com o objetivo de oferecer apoio técnico e financeiro a cursinhos voltados para estudantes da rede pública em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no ensino superior, especialmente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na primeira edição do edital, foram selecionadas 384 iniciativas de cursinhos populares, beneficiando mais de 12,1 mil estudantes de todas as regiões do Brasil. Ao todo, foram investidos R$ 74 milhões. Cada projeto contemplado pôde receber até R$ 163,2 mil, destinados ao pagamento de professores, coordenadores e equipe técnico-administrativa. Também foi previsto um auxílio-permanência mensal de R$ 200 para até 40 estudantes por cursinho.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a expectativa é alcançar a marca de 700 cursinhos apoiados até o fim da atual gestão. Ele ressaltou que muitos desses projetos já existiam de forma independente e que o investimento público veio para fortalecer essas iniciativas. Segundo Santana, transformar essa rede em uma política pública estruturada é um dos principais objetivos do programa.

Durante o evento, o ministro também relembrou ações educacionais históricas implementadas nos governos Lula, como o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Enem e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, destacou políticas voltadas para alfabetização, educação em tempo integral e o programa Pé-de-Meia, que, segundo ele, tem contribuído significativamente para reduzir a evasão escolar.

Santana concluiu que essas medidas têm como propósito democratizar o acesso ao ensino superior, promovendo mais equidade entre estudantes de diferentes classes sociais e aproximando a realidade das universidades da diversidade do povo brasileiro.

