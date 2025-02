Governo anuncia que professores terão direito a 15% de desconto em hotéis pelo País

Professores da educação básica de todo o País terão direito a um desconto de 15% em reservas nos hotéis da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis). O anúncio foi feito pelo Governo nesta segunda-feira (3).

A iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do Turismo em parceria com a ABIH foi formalizada em uma cerimônia na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Os descontos estarão disponíveis entre 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026. As reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro de 2025.

O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente em um dos cerca de 41 mil hotéis associados.

Em períodos de alta temporada, os descontos serão realizados em cima dos valores cobrados naquela ocasião. Os estabelecimentos estão sujeitos à disponibilidade de hospedagem.

A iniciativa faz parte de um eixo de valorização dos docentes do programa 'Mais Professores para o Brasil', conforme anunciado pelo MEC em janeiro.

Além do benefício em parceria com a IBIH, o MEC também vai viabilizar:

-benefícios específicos por meio de parceria do MEC com bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa);

-distribuição de 100 mil notebooks por ano para professores premiados.

