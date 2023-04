Governo convoca 300 profissionais da educação para exame e posse na Capital

A SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (19), a convocação de 300 candidatos nomeados em Concurso Público de Provas para Provimento nos cargos da Carreira Apoio à Educação Básica. Os candidatos passaram por duas etapas: a primeira o exame médico admissional e a segunda etapa a posse.

A publicação detalha que 258 candidatos são para os cargos de Agente de Atividades Educacionais, distribuídos em 135 para a função de Agente de Limpeza e 123 para Agente de Merenda. Já no cargo de Assistente de Atividades Educacionais, na função de Assistente de Atividades Educacionais são 42 convocados.

O exame médico admissional será realizado pela Perícia Médica da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), conforme a data e horário especificados no edital de convocação.

Os candidatos deverão apresentar os documentos pessoais, os resultados dos exames, laudos, pareceres, e estarem trajados no dia do exame conforme especificado no edital.

Para a posse os convocados devem preencher o pré-cadastro dos dados pessoais do candidato e remessa online de documentos, no Portal do Servidor, entre as 8 horas do dia 25 de abril e as 23h59 do dia 5 de junho de 2023.

Outro procedimento é a apresentação presencial dos documentos originais dos documentos e comprovação dos requisitos exigidos para a investidura no cargo. Os documentos deverão ser apresentados na Secretaria de Estado de Educação, nas datas e horários especificados no edital de convocação.

Os candidatos devem ficar atentos aos documentos, laudos e exames necessários na apresentação no dia do exame admissional e na comprovação dos requisitos para a posse.

