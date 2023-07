Governo do Estado anuncia reforma e ampliação das escolas na Capital e no interior

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul irá promover novas reformas nas escolas da Rede Estadual de Ensino, visando estruturas modernas. Desta vez serão contempladas unidades dos municípios de São Gabriel do Oeste, Campo Grande e Corguinho. Juntas, o investimento chega a R$ 18,3 milhões.

Na Escola Amando de Oliveira, em Campo Grande, será feita a reforma geral e ampliação da unidade, com investimento de R$ 7,7 milhões. A obra terá um prazo de 365 dias (um ano) para ser concluída. Localizada no bairro Piratininga, região sul da Cidade.

A obra será um presente para comunidade escolar, já que a unidade completa neste ano 50 anos de história. Atualmente conta com 330 alunos, de ensino fundamental e médio, funcionando no sistema de ensino integral, que é uma das marcas e prioridades do governador Eduardo Riedel. A reforma será geral, com a construção de um refeitório.

"Vai melhorar, e muito, nossa estrutura já está antiquada para a atual necessidade da escola. Era um pedido antigo da comunidade escolar e desde que avisamos que a obra seria feita todos ficaram muito contentes e os pais satisfeitos com a reforma”, afirmou o diretor da unidade, Henrique Manoel Ramos Alberto. Quando começar os trabalhos, os alunos terão que ir para outro espaço alugado no segundo semestre.

São Gabriel do Oeste

Já a Escola Estadual São Gabriel, que fica na cidade de São Gabriel do Oeste, vai receber os serviços de ampliação de blocos, construção de uma nova quadra esportiva e fechamento da outra (quadra), tendo um investimento de R$ 3,1 milhões do Governo do Estado. As atividades serão feitas em um prazo de 365 dias (um ano).

Localizada na área central da cidade, a unidade tem mais de mil alunos, com aulas nos três períodos (manhã, tarde e noite), e ainda tem turmas do ensino integral. Ela é maior escola estadual do município.

“Atualmente contamos com 12 salas de aulas e vamos ganhar mais cinco nesta ampliação, já que era uma necessidade, pois precisamos aumentar o espaço para atender a demanda. São Gabriel do Oeste é uma cidade que está crescendo, aqui estava faltando sala de aula”, destacou a diretora Mariane Mascarello.

Corguinho

A Escola José Alves Quito, localizada na cidade de Corguinho, também vai receber uma reforma geral e ampliação, no valor de R$ 7,4 milhões. São investimentos que contribuem diretamente com o desempenho dos alunos, que vão dispor de um espaço moderno, acessível e de boas condições para o aprendizado.

Com aproximadamente 350 alunos, a unidade tem aulas no período da manhã e tarde, e ainda dispõe de uma turma de ensino integral, que está disponível para o 1° ano do Ensino Médio. A reforma era um grande sonho de toda comunidade, nesta escola que vai completar no próximo mês 51 anos de história.

Entre as ações previstas está pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, adequação para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico, entre outras intervenções.

O Governo do Estado vai entregar até o final de 2024 um investimento de R$ 300 milhões em reformas de escolas da Rede Estadual de Ensino. “A educação é prioridade absoluta para esse Estado e para esse País. Temos que ter capacidade de, no dia a dia, projetar cada passo, para modernizar as escolas e contribuir com o aprendizado dos alunos”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

