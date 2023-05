Governo do Estado aplica prova para seleção de estagiários no domingo

As provas para seleção de estágio supervisionado no governo de Mato Grosso do Sul, serão aplicadas neste domingo (21) em Campo Grande e mais oito municípios. Os candidatos devem ficar atentos ao horário e endereço de aplicação em cada cidade. As informações estão disponíveis através do site https://concurso.fapec.org.

A carga horária é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de atividades. O programa conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$1.100 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As vagas são destinadas a estudantes das universidades participantes do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE/MS), sendo elas: Universidade Federal Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e Universidade Anhanguera-Uniderp.

No total, 1.125 candidatos concorrem a 98 vagas para início imediato, além de vagas para cadastro reserva em 34 cursos.

Etapas- A seleção será realizada em duas etapas, sendo uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões com duração de quatro horas. Será considerado aprovado na Prova Escrita (Objetiva) o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% das questões da prova.

A segunda etapa do processo seletivo é destinada a oito cursos de capacitação que foram planejados para oportunizar ao estagiário o acesso a temas relevantes para o funcionamento das mais diversas organizações públicas do governo do estado de Mato Grosso do Sul.

