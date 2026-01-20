Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Educação

Governo federal define regras para universidades comunitárias no país

O decreto permite acesso a verbas públicas e fortalecimento de projetos sociais e educacionais

20 janeiro 2026 - 12h24Sarah Chaves
Cerimônia de assinatura do decretoCerimônia de assinatura do decreto   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula assinou nesta segunda-feira (19) um decreto que define regras para o funcionamento das Instituições Comunitárias de Educação Superior e para as parcerias dessas entidades com o poder público. A medida organiza como essas faculdades e universidades podem firmar acordos com governos e acessar recursos oficiais.

O decreto regulamenta a chamada Lei das Comunitárias, que já existia desde 2013, mas ainda carecia de regras mais claras. A ideia é dar mais segurança jurídica para que essas instituições atuem junto ao Estado, ampliando a oferta de ensino superior e de serviços à população.

As instituições comunitárias são faculdades e universidades sem fins lucrativos, mantidas por associações ou fundações e administradas por conselhos com participação da sociedade civil. Em troca de recursos públicos que possam receber, elas oferecem serviços gratuitos à população, na proporção desse apoio.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o decreto abre caminho para que essas instituições participem de editais públicos, recebam verbas do orçamento e desenvolvam projetos de interesse social. Ele destacou ainda que as comunitárias podem ajudar a suprir a falta de serviços públicos em regiões onde o Estado não consegue atender diretamente.

Durante a cerimônia, o ministro também lembrou que essas instituições tiveram bom desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica realizado em 2025, o que, segundo ele, reforça a importância das comunitárias, especialmente em cidades que não contam com universidades públicas.

Com a regulamentação, as instituições passam a ter acesso a recursos diretos do orçamento, podem receber verbas por meio de emendas parlamentares e firmar termos de parceria com o Governo Federal para projetos nas áreas social, ambiental e econômica.

 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Curso de medicina é bem-conceituado em três universidades de Mato Grosso do Sul
A lista da chamada regular será divulgada em 29 de janeiro
Educação
MEC abre inscrições do Sisu 2026 com critérios ampliados
Secretário, Hélio Daher, destaca avanços da Educação em MS
Educação
Hélio Daher projeta crescimento da educação profissional em 2026
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Universidade Federal de MS oferta 3,2 mil vagas no SISU
Enem
Educação
Notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet
Enem
Educação
Inep divulga notas individuais do Enem 2025 nesta sexta-feira
O IFMS concede bolsas mensais de R$ 2,1 mil aos estudantes do programa
Educação
Inscrições para mestrado do IFMS terminam nesta quinta-feira
Site Fies
Educação
Prazo para complementar inscrições postergadas do FIES começa hoje
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Educação
Com inscrições abrindo na próxima semana, UEMS oferta 1.284 vagas no SISU 2026
Foto: IFMS Três Lagoas
Educação
IFMS abre vagas para especialização em docência profissional

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio