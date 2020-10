Governo forma 1° turma de médicos da UEMS

Na noite da quarta-feira (21), 47 acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul colaram grau, por meio do sistema drive-thru no estacionamento da Universidade.

A solenidade respeitou os Protocolos de Biossegurança e os convidados acompanharam a cerimônia de dentro de seus carros, com muita satisfação. “Para nós é uma grande realização ver nossa filha se formar, mesmo que não seja da maneira que a gente idealizou. A Universidade está de parabéns por nos ajudar a viver esse momento tão especial e fazer essa grande festa. Estamos muito felizes!”, enfatizou Dagmar Vieira Nogueira Silva, mãe da formanda Raíssa.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, na ocasião representando o governador, Reinaldo Azambuja, o empenho em viabilizar a formatura foi uma forma de reconhecer o esforço e dedicação dos alunos, além da importância dos profissionais para o Estado: “Este é um momento único tanto para o Mato Grosso do Sul quanto para os formandos. É o primeiro curso de medicina da Universidade Estadual, construído com muita dificuldade e desafios, que formou profissionais extremamente relevantes para nosso estado. Temos que valorizar e, principalmente, celebrar esta conquista”, destacou.

As dificuldades impostas pela pandemia não se restringiram à cerimônia. Com a suspensão das aulas práticas dos alunos do último semestre no Hospital Regional da capital, a solução para não afetar o calendário acadêmico foi concluir essa vivência nos municípios do interior: “A parceria do governo estadual com os municípios foi a nossa tábua de salvação. Foi devido ao internato regional que conseguimos nos formar, além de ter sido uma experiência valiosíssima na qual o interior nos recebeu de braços abertos”, destacou a formanda Larissa Sawaris Neto.

O curso, criado em 2015, teve o total de R$ 1,5 milhão de investimento feito pelo Governo Estadual nos últimos anos, desde infraestrutura à contratação de docentes, passando pela aquisição dos materiais didáticos – livros e demais itens.

Em fevereiro de 2020 o Governo do Estado também assinou um convênio com 25 municípios de MS para o internato regional dos acadêmicos de Medicina da UEMS. Durante o ano de 2020, os alunos do último ano foram enviados para os municípios aos pares e ficaram no regime de internato para vivência médica prática de atendimento. O acompanhamento foi realizado pelos professores do curso à distância e pelo médico preceptor do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também