Governo investe R$ 4 milhões em ampliação escolas estaduais de Aquidauana

Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), oficializou a liberação de mais de R$ 4 milhões, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.286, desta quarta-feira (04), com divulgação dos extratos de contratos para serviços de ampliação de blocos de salas de aula em duas unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) de Aquidauana.

O primeiro extrato trata-se da ampliação de blocos de salas de aula na Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, localizada no bairro Nova Aquidauana, o valor do investimento será no montante de R$ 1.906.851,12, com prazo de execução da obra de 365 dias consecutivos.

O segundo contrato foi assinado para beneficiar a Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, localizada no bairro Alto de Aquidauana, o valor do investimento no montante de R$ 2.147.003,56, com prazo de entrega de 365 dias consecutivos.

