Governo investe R$ 48 milhões na melhoria de oito escolas em Três Lagoas

Oito escolas estaduais de Três Lagoas ganharam melhorias e ampliação de espaço com as obras entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Foram cerca de R$ 48 milhões investidos para beneficiar mais de 7,7 mil alunos já pensando no ano que vem.

As inaugurações das escolas aconteceram durante solenidade na sexta-feira, dia 12. Para o governador Eduardo Riedel, o lema estabelecido é que oferecer ensino de qualidade é preciso ter uma estrutura adequada.

“Oito escolas sendo entregues em Três Lagoas. Investimento importante para os alunos, professores, administrativos e pais. Nós temos 354 escolas estaduais, mais de 200 mil alunos. Nestas 260 (escolas) já passaram por reestruturação. Temos convicção que estando governador vamos avançar para que todas passem por esta modernização”, disse o governador.

Foram contempladas as escolas estaduais Professor João Magiano Pinto (Jomap), Fernando Corrêa, Padre João Tomes, Bom Jesus, Dom Aquino Corrêa, Afonso Pena, João Dantas Filgueiras e Luiz Lopes de Carvalho.

As unidades ganharam reformas e ampliações para oferecer boas condições aos alunos e profissionais de educação.

Somadas, todas as melhorias representam investimentos de R$ 48.120.049,66, voltados para uma educação pública de qualidade, que além de beneficiar os alunos, ainda valoriza os profissionais e ainda contribui em tecnologias de ensino (kits de robótica, lousas digitais e conexão por fibra ótica).

