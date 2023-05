Governo libera R$ 14 milhões para bolsas de ensino superior

Mato Grosso do Sul liberou R$ 14 milhões para novas bolsas de ensino superior, sendo 44 de mestrado, 52 de doutorado e 12 de pós-doutorado para programas de pós-graduação de instituições de ensino superior no Estado.

O termo foi assinado na última terça-feira (16), em Brasília, pelo diretor-presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), Márcio de Araújo Pereira, e a presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação), Mercedes Bustamante.

“É um imenso avanço para a pós-graduação do Estado em ganhos de conceitos, crescimento de programas, mais bolsas e recursos para que nossos estudantes possam se envolver e se estabelecerem em Mato Grosso do Sul. Essa parceria é importantíssima porque a Capes paga as bolsas e nós trabalhamos com o custeio dos programas, investindo no desenvolvimento do Estado”, exalta Márcio.

O total investido é referente à soma de R$ 8,8 milhões da Capes e R$ 1,9 milhão de contrapartida estadual, junto dos R$ 3,2 milhões da Fundect.

As bolsas serão distribuídas dentre os quatro Programas de Pós-Graduação (PPGs) elencados pelas universidades do Estado, sendo eles:

1 - Bioeconomia e biotecnologia para a preservação da biodiversidade;

2 - Cidades inteligentes e sustentáveis;

3 - Novos desafios para a saúde e educação após a pandemia de Covid-19; e

4 - Desenvolvimento de agronegócio diversificado e sustentável.

