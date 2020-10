Henrique de Medeiros é reeleito presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Em eleição adaptada para tempos de pandemia, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) elegeu nova diretoria para o triênio 2020-2023. O escritor, publicitário e jornalista Henrique Alberto de Medeiros Filho foi reeleito para a presidência, tendo a escritora e ex-senadora Marisa Serrano como vice.

A Academia de Letras é uma das mais importantes e influentes casas culturais do Estado de Mato Grosso do Sul; foi criada em 1971 e possui 40 Cadeiras, aos moldes da ABL – Academia Brasileira de Letras -.

A nova diretoria, além do seu presidente Henrique de Medeiros e vice Marisa Serrano, tem o historiador Valmir Batista Corrêa – também atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul - como secretário-geral; o escritor Samuel Xavier Medeiros como secretário; o poeta Guimarães Rocha como 1º Tesoureiro; e o professor e escritor Américo Calheiros como 2º Tesoureiro.

A posse está marcada para o próximo dia 30 de outubro, quando também serão divulgadas as diversas novas Comissões da ASL, que - conjuntamente com a Diretoria - atuarão nas atividades da Casa e participarão dos eventos/projetos acadêmicos que serão desenvolvidos na próxima gestão.

Referência cultural de Mato Grosso do Sul, a ASL foi fundada como Academia de Letras e História de Campo Grande, cuja denominação predominou até dezembro de 1978, quando em assembleia geral às vésperas da instalação da nova unidade da Federação (MS) - em 1979 -, a instituição foi transformada em Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

O processo eleitoral foi conduzido pelo atual Secretário-Geral da ASL, poeta Rubenio Marcelo, que se deparou com um momento delicado para a realização das eleições, em meio à pandemia do coronavírus e todas as consequências atuais, mas coordenou com competência e tranquilidade. Os protocolos de segurança que vêm sendo seguidos pela população foram implementados, e a Academia manteve data com votação presencial com toda biossegurança, mas também abriu espaço para as manifestações virtuais de voto através de e-mail. A votação foi por aclamação, em função da chapa única registrada.

