Hércules Maymone se torna o 8º Centro de Educação Profissional do Estado

A Escola Estadual Hércules Maymone será transformada pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em mais um Centro de Educação Profissional (CEEP). Com a mudança, Mato Grosso do Sul passa a contar com oito CEEPs, em seis municípios. Ao todo, são três na Capital e outros cinco no interior do Estado. A mudança foi publicada, nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A mudança visa atender o crescente número de estudantes que procuram pela educação profissional em todo o MS, com a maior parte da demanda em Campo Grande. Em 2019, a Rede Estadual de Ensino (REE) trabalhou com mais de 8 mil estudantes matriculados na modalidade e, desse total, 4.3 mil foram em Campo Grande.

Para o superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher, a escola atende todos os requisitos para a mudança, além de possuir fácil acesso via transporte público. “É uma unidade que já possui estrutura física suficiente para atender essa demanda. Além disso, a localização é excelente e conta com um terminal de ônibus em frente, fato esse que facilita o deslocamento dos estudantes”, destacou.

Hoje, os Centros de Educação Profissional estão presentes nos municípios de Aquidauana, Camapuã, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí e Campo Grande. Contudo, vale destacar que os CEEPs não são os únicos que trabalham com a Educação Profissional, uma vez que parte significativa desse atendimento também é feito nas unidades escolares da Rede.

Ao todo, em 2019, 75 unidades receberam os estudantes dessa modalidade em 38 municípios de Mato Grosso do Sul, com a oferta de 37 diferentes cursos. Em Campo Grande, 11 unidades receberam turmas da Educação Profissional com 28 cursos ofertados.

