Hugo Calderano avança para final mundial de Tênis de Mesa na China

Hugo Calderano fez história para o Brasil ao vencer o chinês Wang Chuqin por 4 a 3, neste sábado (19) na disputa pela final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau.

Calderano fechou o primeiro set, mas perdeu o segundo, o terceiro e o quarto. O brasileiro conseguiu virar o jogo e venceu o quinto, o sexto e o sétimo set da partida. As parciais terminaram em: 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10.

Foi a primeira vez que Calderano jogou uma semifinal de um mundial. O mesatenista brasileiro era o único não chinês que ainda estava na disputa pelo título. O seu adversário, Chuqin, venceu duas medalhas de ouro na Olimpíada de Paris, em 2024.

Na sexta-feira (18), Calderano conquistou uma vitória emblemática para a sua carreira. O brasileiro superou o japonês Tomokazu Harimoto por 4 sets a 1, com parciais de 8/11, 11/8, 11/8, 11/8 e 12/10, na Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau, em uma virada que o levou pela primeira vez a uma semifinal no torneio.

