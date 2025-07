IEL-MS oferta estágios com bolsas de R$ 400 e R$1.500 em MS

Estudantes de Mato Grosso do Sul podem se inscrever para concorrerem a uma das 269 vagas de estágio ofertadas pelo IEL-MS nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Aquidauana e Chapadão do Sul.

As bolsas variam entre R$ 400 e R$1.500, de acordo com a carga horária da vaga, e as inscrições podem ser feitas por meio do site https://carreiras.iel.org.br/MS .

Três Lagoas é a cidade com mais oportunidades, com 159 no total. Divididas entre os cursos de Marketing, Licenciaturas na área da Educação, Medicina Veterinária, Engenharia Mecânica ou Elétrica, Agronomia, áreas administrativas, Biologia e Engenharia Ambiental

Em Campo Grande são 85 oportunidades nas áreas de Direito, Engenharias, Educação Física (bacharelado), Comunicação Social, Arquitetura, Medicina Veterinária, áreas de T.I, áreas administrativas em geral (RH, processos gerenciais e economia) e Pedagogia ou Letras. Há ainda oportunidades disponíveis para o ensino médio.

Dourados oferece 20 vagas nas áreas de Administração, Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Engenharia Cívil, Licenciaturas na área da educação, Engenharia Ambiental e para o ensino médio.

Já em Corumbá, há oportunidades para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Auxiliar de Saúde Bucal. Em Chapadão do Sul, a vaga é para estudantes do ensino médio.

