IEL oferece 41 vagas de estágio para acadêmicos de 11 cursos no MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O IEL está com 41 vagas de estágio abertas para acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnológico em Estética e Cosmética.

Desse total, 36 são em Campo Grande, duas em Coxim e quatro em Três Lagoas e os interessados devem se inscrever por meio do link ou ligar para os telefones (67) 3044-2125 ou (67) 99238-2352.

Segundo a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, no momento de pandemia mundial do novo coronavírus e consequente crise econômica, a busca por estagiários tem se tornado uma opção mais atrativa para os empresários. “Não há vínculo empregatício, há isenção dos direitos trabalhistas como aviso prévio, 13º salário, licença maternidade/paternidade, multa rescisória, benefícios e ainda encargos sociais. Além de tudo isso, a empresa ainda tem a oportunidade de descobrir novos talentos”, afirmou.

Ela ressaltou que o estágio tem como objetivo ajudar os acadêmicos a se aprimorarem e se desenvolverem, com a possibilidade de colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula, aumentando cada vez mais a sua visão de como funciona o mercado de trabalho. “Recomendamos que os estudantes vão em busca de oportunidades de estágio o mais cedo possível, para que tenham a oportunidade de passar por diversas experiências. Vale ressaltar que nesse período, terão apoio de profissionais experientes durante todo o período de estágio”, acrescentou.

O IEL, que realiza o acompanhamento dos estagiários, oferecendo todo o suporte necessário para o bom desempenho de suas funções. “Além disso, damos orientações sobre a Lei do Estágio, com a realização frequente de palestras com o tema ‘Mercado de Trabalho e Postura Profissional’”, finalizou Rosângela.

