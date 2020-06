IEL oferece formação online de auditor interno em ISO 9001

Flávio Veras, com informações da assessoria

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu inscrições para a formação online para auditor interno do ISSO 9001. o curso será oferecido nos dias 22 e 26 de junho, das 18h às 22h.

Segundo o órgão, a norma trata-se de um Sistema de Gestão Qualidade que tem como objetivo garantir a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais ágil.

As aulas serão ministradas pelo engenheiro-mecânico e administrador de empresas Fábio Magri. O curso é voltado para profissionais envolvidos no Sistema da Qualidade que deverão atuar como auditores internos na empresa e profissionais que tenham interesse em aprender a auditar conforme as normas ISO 9001:2015 e NBR ISO 19011:2018.

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (18/06) pelo telefone (67) 3389-9277 ou por este link.

