IFMS abre 200 vagas para cursos de graduação no estado

As inscrições para as 200 vagas em cursos gratuitos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)devem ser feitas até 14 de fevereiro, pela Página do Candidato .

As vagas são nos municípios de Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, com ingresso no primeiro semestre de 2023.

Podem se inscrever aqueles que participaram de, pelo menos, uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2013 a 2022, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

Ao se inscreverem, os candidatos autorizam o IFMS a consultar o seu resultado obtido no Enem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desta forma, é obrigatório que a inscrição seja realizada no CPF do próprio candidato, para que a consulta da nota seja possível.

O preenchimento das vagas só poderá ser realizado pelos classificados e convocados pelo IFMS que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

Ações afirmativas - Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram integralmente todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio.

Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

A seleção será feita, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2013 a 2022 do Enem.

As vagas para cursos de graduação do IFMS com ingresso no segundo semestre serão abertas nos próximos meses, algumas disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e outras para candidatos que participaram das últimas edições do Enem.

