O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para estágio interno presencial nos dez campi do Estado. A seleção é para formação de cadastro de reserva e está disponível para estudantes de cursos técnicos e da graduação.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve:

Estar matriculado a partir do semestre previsto para início do estágio obrigatório;

Ter idade mínima de 16 anos; e

Disponibilidade para realizar 30 horas semanais de estágio, com no máximo 6 horas diárias.

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato até 28 de março. A seleção será feita pelo coeficiente de rendimento dos estudantes inscritos.

Estudantes próximos da formatura terão prioridade na classificação e convocação. Serão considerados “na iminência de se formar” aqueles que já concluíram 100% da carga horária do curso ou que têm previsão de concluir até o final do primeiro semestre letivo de 2025.

Em seguida, serão priorizados os alunos que, até o dia 31 de março de 2025, tiverem completado 100% da carga horária. Caso haja vagas remanescentes, terão prioridade os estudantes que apresentarem pelo menos 75% da carga horária integralizada.

Se houver empate entre os candidatos, a classificação será definida com base na nota calculada através de todas as unidades curriculares cursadas até o fim de 2024. Em caso de novo empate, a prioridade será dada aos estudantes de idade mais avançada.

Estudantes de três campi podem se inscrever para fazer estágio em espaços específicos:

Campo Grande: TecnoIF – Incubadora Mista e Social de Empresas;

Corumbá: IFMaker – Laboratório de Inovação;

Dourados: TecnoIF; IFMaker, MarkLab (Laboratório de Inovação e Empreendedorismo em Marketing Digital), e CRC (Centro de Recondicionamento de Computadores).

Confira as vagas disponíveis e a carga horária para cada uma no edital.

