IFMS abre inscrições para Exame de Seleção em 11 cursos para 2024

Para concorrer a uma vaga em uma das 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o candiato pode se inscrever a partir desta quinta-feira (11) até 8 de outubro, pela Página do Candidato da Central de Seleção .

São 1.784 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados gratuitamente nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do ano que vem, além de possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

Só serão aceitas inscrições feitas com o CPF e demais dados do próprio candidato.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 20. Será concedida isenção da taxa aos candidatos que comprovarem estar matriculados no 9º ano do ensino fundamental em escola pública - o que poderá ser feito por meio da apresentação de declarações escolares, boletins ou outros documentos emitidos pela escola - ou que apresentem a Folha Resumo do comprovante de cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O pedido de isenção deverá ser feito até 27 de setembro, no ato da inscrição, selecionando o item 'Isento' no campo 'Forma de Inscrição' no sistema da Central de Seleção, devendo ser anexado o documento comprobatório.

Confira o passo a passo de como realizar a inscrição. Todas as regras e o cronograma do processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 062/2023 . Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão Central do Exame de Seleção 2024 deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Cursos

Com duração de três anos, nesse tipo de curso o estudante tem a oportunidade de cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida.

Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo do trabalho.

Quadro de Vagas

Município Curso Turno* Vagas Aquidauana

Edificações Matutino 40 Vespertino 40 Informática Matutino 40 Vespertino 40 Campo Grande Administração Matutino 40 Vespertino 80 Eletrotécnica Matutino 40 Vespertino 40 Informática Matutino 80 Vespertino 40 Mecânica Matutino 40 Vespertino 40 Corumbá Informática Matutino 40 Vespertino 40 Metalurgia Vespertino 40 Coxim Alimentos Matutino 40 Desenvolvimento de Sistemas Matutino 40 Vespertino 40 Dourados Administração Matutino 40 Vespertino 40 Informática para Internet Matutino 80 Vespertino 40 Jardim Edificações Matutino 40 Informática Matutino 40 Naviraí Agricultura Matutino 80 Informática para Internet Matutino 80 Nova Andradina Agropecuária Matutino e Vespertino 80 Informática Vespertino 80 Ponta Porã Agricultura Matutino 40 Vespertino 40 Informática Matutino 40 Vespertino 40 Três Lagoas Eletrotécnica Matutino 36 Vespertino 36 Informática Matutino 36 Vespertino 36

*Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

