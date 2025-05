IFMS abre mais de 400 vagas para cursos gratuitos de idiomas em sete municípios de MS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para mais de 400 vagas em cursos presenciais e gratuitos de idiomas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no segundo semestre letivo de 2025.

As oportunidades abrangem os idiomas Inglês, Espanhol e Libras, nos níveis básico e intermediário, e são voltadas a estudantes e servidores do IFMS, além da comunidade externa.

As inscrições seguem até o dia 23 de junho e devem ser feitas gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o edital com todas as regras do processo seletivo.

Para os interessados em ingressar em turmas de níveis acima do básico, será necessário realizar uma prova de nivelamento on-line entre 27 de junho e 7 de julho. O teste identifica o grau de conhecimento do candidato e o direciona ao nível adequado.

Aqueles que não atingirem a pontuação necessária poderão concorrer, por sorteio eletrônico, a vagas em turmas iniciantes, caso haja disponibilidade.

O sorteio eletrônico será realizado no dia 18 de julho, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do IFMS no YouTube. A divulgação da classificação final e a convocação para matrícula em primeira chamada estão previstas para até 25 de julho. As aulas devem começar em agosto.

Os cursos são ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid), na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), com foco na formação linguística da comunidade interna e externa ao IFMS.

A estrutura é dividida em duas etapas, cada uma com duração de três semestres. Ao fim de cada etapa, os estudantes recebem certificados válidos em todo o país.

O material didático deve ser adquirido pelos próprios alunos. As obras exigidas incluem títulos como Nuevo Ven 1 e 2 (Espanhol), Interchange 1 e 2 – 5ª edição (Inglês) e Libras? Que língua é essa?, de Audrei Gesser.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também