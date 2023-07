IFMS abre matrícula para lista de espera e vagas remanescentes em cursos técnicos

Até sexta-feira (14), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe matrículas de candidatos da lista de espera para vagas em cursos técnicos subsequentes e técnicos integrados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com ingresso no segundo semestre letivo.

As listas estão disponíveis na Central de Seleção, ou entrando em contato com os campus. A solicitação de matrícula deve ser realizada, preferencialmente, de forma presencial, comparecendo à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, observando o endereço e o horário de atendimento, e seguindo as instruções descritas em cada edital.

O procedimento também pode ser feito de forma on-line, pelo Sistema de Matrícula. Toda a documentação necessária também está listada nos editais publicados na Central de Seleção do IFMS.

Encerrado o período de matrícula, se houver vagas remanescentes, elas poderão ser preenchidas por candidatos interessados, obedecendo à ordem de chegada e/ou manifestação de interesse.

Cursos com vagas remanescentes - No caso da seleção regida pelo Edital nº 71/2022 para ingresso no Proeja, além da matrícula aberta para os candidatos da lista de espera, alguns cursos já possuem vagas remanescentes que podem ser preenchidas imediatamente por quaisquer interessados que cumpram os requisitos do edital, mesmo que não tenham participado do processo seletivo.

O início das aulas para todos os cursos está previsto para 24 de julho.

Deixe seu Comentário

Leia Também