IFMS tem data final para matrícula dos portadores de diploma

Saiba Mais Polícia Convocados na 1° chamada do IFMS devem se matricular a partir deste sábado

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizou uma seleção de candidatos entre os portadores de diploma. A primeira chamada foi divulgada na Central de Seleção do IFMS com nomes dos candidatos convocados para os cursos da instituição, e eles têm até a próxima segunda-feira (19) para realizar a matrícula no curso desejado.

Ao todo, foram ofertadas 191 vagas, com opções para cursos superiores em bacharelados, licenciaturas, e tecnologia na Capital e nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

O documento de convocação mostra também, os candidatos aptos para manifestarem interesse pela lista de espera. Essas pessoas devem acessar o Sistema de Matrículas do IFMS utilizando a conta no Gov.BR, se ainda não tem cadastro, o candidato deve clicar na opção “Ainda não tem Login?”.

Quando estiver logado, o candidato deve conferir os dados pessoais e verificar se a opção de curso condiz com a que escolheu no ato da inscrição. Se estiver tudo certo, basta o convocado clicar em “Solicitar Matrícula”, caso contrário pode clicar em “Manifestar Interesse” para a lista de espera.

Quatro modalidades para ingresso nos cursos do IFMS foram disponibilizadas, sendo elas: Portador de Diploma, para estudantes com curso superior concluído no IFMS; Reingresso, para ex-alunos da instituição que querem retomar ao mesmo curso e campus; Transferência Externa, para pessoas que desejam mudar para outro campus, ou estudantes que desejam migrar para a entidade de ensino; e Transferência Interna para aqueles que querem apenas mudar de curso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Convocados na 1° chamada do IFMS devem se matricular a partir deste sábado

Deixe seu Comentário

Leia Também