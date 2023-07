IFMS abre prazo de matrícula em cursos de qualificação profissional

Está aberto o período para matrículas nos cursos de qualificação profissional a distância de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor, oferecidos pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em 14 municípios.

As matrículas devem ser efetuadas on-line, pelo Sistema de Matrículas do IFMS, até o prazo máximo de 7 de julho.

Entretanto, caso o candidato não tenha acesso à internet, poderá efetuar sua matrícula presencialmente, tendo, para isso, que comparecer à Cerel (Central de Relacionamento) do campus ou ao polo para o qual se inscreveu, observando o endereço e o horário de atendimento, dispostos no Anexo III do edital.

Sistema - Para efetuar a matrícula on-line, o candidato deve acessar o sistema, utilizando sua conta do Gov.BR ou ativar o acesso clicando em 'Ainda não tem Login? Clique aqui para ativar o seu acesso'. Desta forma, será solicitado o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), a data de nascimento e o e-mail utilizado no cadastro na Central de Seleção.

Após ativar o acesso, o login no sistema estará liberado. A primeira senha será enviada para o e-mail utilizado no cadastro na Central de Seleção do IFMS.

Para acessar o sistema, o convocado deve fazer o login com o CPF e inserir a senha enviada. Uma vez logado, o candidato deve conferir seus dados e depois anexar os documentos solicitados.

Curso - Os cursos de Formação Inicial e Continuada a distância, também chamados FIC EAD, possuem duração média de quatro meses. Alguns preveem encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

Os polos presenciais destes cursos estão localizados em oito cidades onde o IFMS possui campi (Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas) e em seis municípios em que não há unidades da instituição (Amambai, Antônio João, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sonora).

Caso haja vagas disponíveis, uma nova chamada será feita no dia 13 de julho. O início das aulas está previsto para o período entre 31 de julho e 5 de agosto, dependendo do curso.

Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas ao e-mail [email protected].

