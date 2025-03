IFMS abre vagas em cursos de graduaÃ§Ã£o gratuitos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para 212 vagas de cursos de graduação gratuitos, presenciais, em dez municípios sul-mato-grossenses, com classificação por ordem de inscrição.

Os cursos são oferecidos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, e as inscrições seguem abertas até esta quarta-feira (26).

As vagas estão abertas somente para alunos que concluíram o ensino médio ou, no caso de aulas que começam no segundo semestre deste ano, que concluem seus ensinos até o dia 1º de agosto.

Para se inscrever, basta ir até um campus do IFMS portando CPF, documento com foto, comprovante de serviço militar ou dispensa, foto 3x4, comprovante de conclusão do ensino médio ou histórico escolar.

Para mais informações, basta acessar o Edital nº 010/2025, referente às vagas em questão.

Confira as vagas por cidade e data de início das aulas:

