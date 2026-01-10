IFMS abre vagas para especialização em docência profissional

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira (5) as inscrições para a especialização gratuita em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As aulas começam no primeiro semestre de 2026 e serão presenciais.

O curso é ofertado nos campi de Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Ao todo, são 240 vagas, com 40 oportunidades em cada unidade. Podem se inscrever candidatos com diploma de nível superior em qualquer área. Metade das vagas da ampla concorrência é reservada a servidores do IFMS.

Do total de vagas, 20% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e 5% a pessoas com deficiência (PCD). Candidatos PPI convocados passarão por procedimento de heteroidentificação, enquanto indígenas e PCD deverão apresentar comprovação no ato da matrícula.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 5 a 31 de janeiro, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. No formulário, o interessado escolhe o campus desejado e preenche os dados solicitados. Ao final, o sistema gera um número de inscrição, que deve ser guardado para acompanhar o processo seletivo.

A seleção será por sorteio eletrônico nos campi Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. Já em Corumbá, Naviraí e Três Lagoas, a classificação será feita por análise do Currículo Lattes, considerando formação, atuação profissional e produção acadêmica.

O curso tem carga horária total de 420 horas, sendo 360 horas de aulas e 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A duração varia de 12 a 18 meses, conforme o campus, com início das aulas previsto para março de 2026.

Além dessa especialização, o IFMS também recebe inscrições para o curso gratuito de Ensino de Ciências e Matemática, no Campus Campo Grande, até 25 de janeiro. No total, a instituição oferece 290 vagas em cursos de especialização presenciais para o primeiro semestre de 2026.

