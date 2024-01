IFMS inicia matrícula para convocados de cursos técnicos

Caroliny Martins, com IFMS

Para os convocados, em primeira chamada, no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), já está aberto o prazo de matrícula para ingresso em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio.

Para checar o resultado final e a primeira chamada é necessário acessar Central de Seleção. Já para solicitar a matrícula, basta acessar o portal até dia 19 de janeiro e seguir as orientações do anexo VIII, do edital de abertura do processo seletivo.

O candidato que não tem acesso à internet ou equipamentos para digitalizar a documentação necessária para a matrícula podem ir até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus ou polo para o qual se inscreveu, nos endereços e horários disponíveis no Anexo III do edital.

Dúvidas sobre os procedimentos de matrícula devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Novas Chamadas - Caso haja vagas disponíveis, a segunda chamada será divulgada no próximo dia 25, com matrículas entre os dias 26 de janeiro e 5 de fevereiro.

Se ainda haver vagas remanescentes após esse prazo, candidatos em lista de espera serão convocados para fazer a matrícula e, em último caso, será aberta à comunidade oportunidade de matrícula.

O início das aulas está previsto para o período de 19 a 24 de fevereiro, dependendo do campus/polo.

Seleção - Foram ofertadas 1.348 vagas para os cursos técnicos subsequentes a distância em Administração, Logística e Manutenção e Suporte em Informática, em 18 municípios: Amambai, Antônio João, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel D'Oeste, Sonora e Três Lagoas.

Os inscritos foram selecionados por sorteio eletrônico, realizado no dia 8 de dezembro, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread).

Na modalidade a distância do IFMS, os estudantes têm aulas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) e um encontro presencial por semana no município onde a vaga foi ofertada.

Deixe seu Comentário

Leia Também