IFMS divulga abertura de 920 vagas para graduação em dez municípios

Para candidatos que querem ingressar em cursos de graduação no segundo semestre de 2025, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa quinta-feira (2) o edital que abre 920 vagas em cursos gratuitos e presenciais, com seleção por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As vagas para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas são ofertadas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados nas vagas de graduação do IFMS deverão se inscrever na página do Sisu , entre os dias 17 e 21 de janeiro, desde que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

Conforme o cronograma do Sisu, o resultado e a convocação para matrículas em primeira chamada serão divulgados no dia 26 de janeiro, com matrículas entre 27 e 31 do mesmo mês.

Os candidatos classificados e convocados deverão apresentar, no ato da matrícula, o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. No caso dos cursos com início das aulas no segundo semestre, o estudante deverá concluir o ensino médio até 1º de agosto.

Confira o edital n.º 001/2025, com as regras do processo seletivo, disponível na Central de Seleção .

O cronograma prevê ainda as etapas do processo de heteroidentificação, além da divulgação da 2ª chamada e do prazo para inscrição em lista de espera.

