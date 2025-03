IFMS divulga lista de espera para vagas não preenchidas do Sisu; saiba mais

Os candidatos que estão em lista de espera para as vagas não preenchidas do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), têm até o dia 11 de março para manifestar interesse nos cursos de graduação.

O edital com a lista de candidatos que estão aptos à matricula e em lista de espera podem ser consultados aqui. A inscrição deve ser feita neste site.

Documentos necessários

Após confirmar o curso e o campus onde a vaga é ofertada, o candidato deve responder um questionário socioeconômico e enviar seguinte documentação:

-CPF;

-documento oficial de identificação com foto;

-comprovante de quitação com o serviço militar (homens de 19 a 45 anos);

-foto 3x4 recente ou selfie frontal;

-histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio.

Candidatos que não possuem acesso à internet podem agendar o uso de um computador nos campi do IFMS, de acordo com o horário de atendimento de cada unidade.

Se as vagas remanescentes não forem preenchidas, será aberta uma nova etapa da seleção, com vagas residuais para a comunidade. Neste caso, o único requisito será ter o ensino médio completo.

As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

