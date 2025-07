IFMS oferta cursos gratuitos de idiomas com 510 vagas no Estado

As inscrições para uma das 510 vagas em cursos de idiomas gratuitos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) já estão abertas e seguem até dia 3 de agosto através da Página do Candidato .

Há vagas para Espanhol e Inglês Básicos I el II, em 10 municípios: Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Os cursos são EAD, mas os estudantes deverão assistir a uma aula presencial por semana no polo escolhido, conforme dias e horários dispostos no edital de abertura. A carga horária total varia de 160 a 200 horas/aula.



A seleção será feita por sorteio eletrônico, previsto para 6 de agosto, com a divulgação do resultado preliminar prevista para o dia 8. Já a classificação final do processo seletivo e publicação da primeira chamada serão publicadas no dia 12 de agosto.

Após a prova de nivelamento feita online entre 13 e 15 de agosto, as aulas terão início no dia 1º de setembro.

Confira o Edital nº 056/2025 , publicado na Central de Seleção do IFMS com todas as regras e informações.

Quadro de cursos e vagas

Curso Município Escolaridade Encontros Presenciais Turno Vagas Inglês Básico I Amambai Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Segunda-feira Noturno 25 Inglês Básico II Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, concluintes do Curso FIC Inglês Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua inglesa Terça-feira Noturno 25 Inglês Básico I Antônio João Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Segunda-feira Noturno 25 Espanhol Básico II Ensino Fundamental I - Completo; concluintes do curso FIC Espanhol Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua espanhola Terça-feira Noturno 25 Inglês Básico I Cassilândia Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Terça-feira Noturno 25 Inglês Básico II Costa Rica Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, concluintes do Curso FIC Inglês Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua inglesa Terça-feira Noturno 25 Espanhol Básico lI Ensino Fundamental I - Completo; concluintes do curso FIC Espanhol Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua espanhola Quinta-feira Noturno 25 Inglês Básico I Dourados Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Quarta-feira Noturno 25 Espanhol Básico II Ensino Fundamental I - Completo; concluintes do curso FIC Espanhol Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua espanhola Terça-feira Noturno 25 Inglês Básico l

Nova Andradina Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Quinta-feira Noturno 30 Inglês Básico II Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, concluintes do Curso FIC Inglês Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua inglesa Terça-feira Noturno 30 Espanhol Básico I Paraíso das Águas Ensino Fundamental I - Completo Terça-feira Noturno 25 Inglês Básico I Ribas do Rio Pardo

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Segunda-feira Noturno 10 Inglês Básico II Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, concluintes do Curso FIC Inglês Básico I ou que comprovem conhecimentos prévios da língua inglesa Quinta-feira Noturno 10 Espanhol Básico I Ensino Fundamental I - Completo Sexta-feira Noturno 10 Inglês Básico I São Gabriel do Oeste Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Quarta-feira Noturno 60 Espanhol Básico l Ensino Fundamental I - Completo Quinta-feira Noturno 60 Inglês Básico I Sidrolândia Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Terça-feira Noturno 25 Espanhol Básico I Ensino Fundamental I - Completo Quinta-feira Noturno 25

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também