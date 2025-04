IFMS prorroga inscrições para concursos de professor e técnico administrativo

Foi prorrogado para 22 de abril o prazo de inscrições em dois concursos públicos para 80 vagas para cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e de Técnico-Administrativo em Educação no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A aplicação das provas objetivas continua no dia 25 de maio, com o gabarito preliminar sendo divulgado no dia seguinte.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para a vaga de médico, de 20 horas por semana. Os requisitos e atribuições dos cargos podem ser consultados nos editais.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP , organizador dos certames. Há reserva de vagas para pretos, pardos e pessoas com deficiência.

É possível fazer a inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos diferentes (manhã e tarde), informação que pode ser consultada nos editais.

Edital 20/2025 | Professor

Vagas: 19, para diversas áreas (foram acrescidas duas novas vagas pelo edital retificador)

Taxa de inscrição: R$150

Seleção: provas Objetiva, Desempenho Didático e de Títulos

Edital 19/2025 | Técnico-administrativo

Vagas: 61, para diversas áreas

Taxa de inscrição: R$80, R$100 ou R$110 (dependendo do cargo)

Seleção: prova Objetiva (Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos)

A prova objetiva dos dois concursos será aplicada nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, ou também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios.

O exercício dos aprovados e convocados poderá se dar em qualquer um dos campi do IFMS.

