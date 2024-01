IFMS publica 2ª chamada do Exame de Seleção para ingresso em cursos técnicos

A segunda chamada do Exame de Seleção 2024, processo seletivo para ingresso em cursos técnicos integrados em dez municípios está publicada na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Os candidatos que constam como aptos à matrícula deverão realizar a matrícula entre os dias 22 e 25 de janeiro, de forma on-line. O acesso ao Sistema de Matrícula pode ser feito com usuário e senha do Gov.br ou de acordo com as instruções que constam no edital de convocação.

No mesmo edital é possível consultar a lista de documentos necessários para a matrícula, que devem ser digitalizados e anexados ao sistema do IFMS.

Candidatos sem computador, acesso à internet ou equipamentos que façam a digitalização de documentos podem fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para os quais se inscreveram, observando os endereços e horários de atendimento dos campi

Lista de espera - No mesmo edital publicado nesta quarta-feira, 17, consta a lista de espera do Exame de Seleção, ou seja, os classificados além do limite de vagas disponíveis na segunda chamada para o curso escolhido durante a inscrição.

Os candidatos relacionados precisam realizar a confirmação de interesse em permanecer na lista de espera, também entre os dias 22 e 25, presencialmente na Cerel do campus, conforme instruções dispostas no edital.

Em caso de dúvida, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected], sendo importante que o candidato utilize o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção para enviar a mensagem.

Exame de Seleção 2024 - Foram ofertadas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As aulas do primeiro semestre no IFMS terão início em 7 de fevereiro.

