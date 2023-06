IFMS recebe inscrições para cursos a distância até dia 11 de junho

Os candidatos que querem participar dos cursos de qualificação profissional do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) tem até este domingo (11) para realizar as inscrições.

São 1.645 vagas em cursos a distância de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura do processo seletivo.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada a distância, também chamados FIC EAD, e possuem duração média de quatro meses. Alguns cursos preveem encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

Os cursos terão polos presenciais em oito cidades onde o IFMS possui campi (Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas) e em seis municípios em que não há unidades da instituição (Amambai, Antônio João, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sonora).

Seleção

Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico realizado no dia 16 de junho. Cada candidato receberá um número de participação no sorteio. A classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.

O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, será publicado no dia 20 do próximo mês. A classificação final do processo seletivo e a primeira chamada estão previstas para o dia 23.

Veja as vagas e cursos:

Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas ao e-mail [email protected].

